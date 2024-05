La Soluzione ♚ È a sud della Libia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIAD . Ecco la soluzione verificata per la definizione È a sud della Libia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su E a sud della libia: a ovest con l'algeria, a sud con il niger e il ciad, a sud-est con il sudan, a est con l'egitto. lo stesso argomento in dettaglio: storia della libia... Il Ciad (AFI: /'ad/; in arabo , Tšad; in francese Tchad), ufficialmente Repubblica del Ciad, è uno Stato dell'Africa centrale che confina a nord con la Libia, a est con il Sudan, a sudovest col Camerun e la Nigeria, a ovest col Niger e a sud con la Repubblica Centrafricana. Ha una superficie di 1284000 km² e una popolazione di 11 412 107 abitanti per una densità di 8,9 ab/km². Il Ciad è costituito da diverse regioni climatiche: una zona desertica a nord, un'arida cintura saheliana al centro, mentre il sud è caratterizzato da una più fertile savana sudanese. Il lago Ciad, da cui il paese prende il nome, è la seconda zona umida più ...

