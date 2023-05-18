Lo sport con i driver

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sport con i driver' è 'Ippica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPICA

Perché la soluzione è Ippica? L'ippica è uno sport emozionante che coinvolge la corsa dei cavalli, spesso praticato con l'uso di un driver, una figura che controlla l'animale durante la gara. Questo sport affascina appassionati di tutte le età grazie alla sua velocità e spettacolarità. Le competizioni si svolgono in ippodromi appositamente attrezzati, dove il pubblico può vivere intense emozioni seguendo ogni sorpasso e ogni scatto.

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Lo sport con i driver nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ippica

Se la definizione "Lo sport con i driver" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ippica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sport con i driver

Lo sport con i driver Risposta: IPPICA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: I_____

I_____ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

I Imola P Padova P Padova I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Ippica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sport con i driver". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.