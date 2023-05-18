Lo sport con i driver
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sport con i driver' è 'Ippica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IPPICA
Perché la soluzione è Ippica? L'ippica è uno sport emozionante che coinvolge la corsa dei cavalli, spesso praticato con l'uso di un driver, una figura che controlla l'animale durante la gara. Questo sport affascina appassionati di tutte le età grazie alla sua velocità e spettacolarità. Le competizioni si svolgono in ippodromi appositamente attrezzati, dove il pubblico può vivere intense emozioni seguendo ogni sorpasso e ogni scatto.
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Lo sport con i driver nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ippica
Se la definizione "Lo sport con i driver" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ippica'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sport con i driver
- Risposta: IPPICA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: I_____
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ippica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sport con i driver". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo sport al Roland Garros Lo sport del Roland Garros Lo sport praticato al Roland Garros Lo sport di Charlie Brown Lo sport di Sofia Goggia
Altre definizioni collegate
Con sport: Uno degli sport praticabili su strada o su pista
Con driver: Il Driver attore di House of Gucci