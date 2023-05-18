Lo sono gli importuni
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo sono gli importuni' è 'Indesiderati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono gli importuni
- Risposta: INDESIDERATI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ISRI
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Indesiderati? Gli importuni sono persone che insistentemente disturbano, senza rispettare i limiti. Sono gli indesiderati che interrompono momenti di tranquillità, cercando attenzione o favore. La loro presenza può risultare fastidiosa, perché non rispettano gli spazi e le esigenze degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono gli importuni: risposta da 12 lettere
La definizione "Lo sono gli importuni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Indesiderati. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.