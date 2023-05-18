Lo sono gli importuni

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo sono gli importuni' è 'Indesiderati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N D E S I D E R A T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono gli importuni

Lo sono gli importuni Risposta: INDESIDERATI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I S R I

Inizia con: I

I Finisce con: I

Perchè la soluzione è Indesiderati? Gli importuni sono persone che insistentemente disturbano, senza rispettare i limiti. Sono gli indesiderati che interrompono momenti di tranquillità, cercando attenzione o favore. La loro presenza può risultare fastidiosa, perché non rispettano gli spazi e le esigenze degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono gli importuni: risposta da 12 lettere

La definizione "Lo sono gli importuni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Indesiderati. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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