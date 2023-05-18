Sollecito o riguardoso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sollecito o riguardoso' è 'Premuroso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E M U R O S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sollecito o riguardoso

Sollecito o riguardoso Risposta: PREMUROSO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P M O O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Premuroso? Un atteggiamento premuroso si manifesta attraverso parole e gesti che dimostrano attenzione e rispetto verso gli altri. È un modo di essere che favorisce rapporti più umani e autentici, mostrando cura e considerazione senza essere invadenti o eccessivamente insistenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sollecito o riguardoso: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sollecito o riguardoso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Premuroso. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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