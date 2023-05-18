Sollecito o riguardoso

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sollecito o riguardoso' è 'Premuroso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PREMUROSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sollecito o riguardoso
  • Risposta: PREMUROSO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PMOO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Premuroso? Un atteggiamento premuroso si manifesta attraverso parole e gesti che dimostrano attenzione e rispetto verso gli altri. È un modo di essere che favorisce rapporti più umani e autentici, mostrando cura e considerazione senza essere invadenti o eccessivamente insistenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sollecito o riguardoso: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sollecito o riguardoso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Premuroso. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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