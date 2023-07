Un serial come Friends - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un serial come Friends. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SITCOM

Significato/Curiosità : Un serial come Friends

Una sitcom, abbreviazione di "situational comedy" (commedia di situazione), è un genere di serie televisiva incentrato su un gruppo di personaggi che affrontano situazioni comiche o quotidiane. Serie popolari come Friends sono esempi di sitcom di successo che hanno conquistato un vasto pubblico. Le sitcom spesso si svolgono in un ambiente familiare come un appartamento, un ufficio o un bar, e si concentrano sulle dinamiche tra i personaggi, le loro relazioni, le battute e gli incidenti comici. Queste serie sono caratterizzate da episodi autoconclusivi, in cui le trame si sviluppano e si risolvono nell'arco di 20-30 minuti. Le sitcom offrono spesso una combinazione di divertimento, leggerezza e umorismo che le rende piacevoli da guardare e apprezzate dal pubblico.

