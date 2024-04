La definizione e la soluzione di 5 lettere: Le spalancano le belve. FAUCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Anthony Stephen Fauci (New York, 24 dicembre 1940) è un immunologo statunitense di origini italiane, noto per i suoi contributi nella ricerca sull'AIDS e altre immunodeficienze. Ritenuto uno dei massimi esperti a livello mondiale nel campo delle malattie infettive e dell'immunologia, ha ricoperto il ruolo di consulente per conto di tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America a partire da Ronald Reagan nel 1989.Dal 1984 al 2022 è stato direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ente del Dipartimento della Salute statunitense specializzato nello studio delle malattie infettive e immunitarie e delle allergie. Nel ...

fauci f pl

(anatomia) più specificamente, in anatomia umana, istmo delle f., lo spazio limitato dalla radice della lingua, dagli archi o pilastri palatini e dal palato molle, il quale mette in comunicazione la cavità boccale con la faringe. definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) bocca degli animali feroci

Sillabazione

fàu | ci

Etimologia / Derivazione

vedi fauce

