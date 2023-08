Si perdono aspettando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si perdono aspettando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Si perdono aspettando

le ore (o stagioni; in greco antico: a, hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di zeus e di temi. le ore erano sorelle...

Altre risposte alla domanda : Si perdono aspettando : perdono; aspettando; Facili al perdono ; La somma di denaro che alcuni perdono al gioco o in affari sbagliati; Generosità nel perdono ; Ci si reca per chiedere umilmente perdono ; Non perdono una parola; aspettando opera teatrale; aspettando __, opera teatrale; aspettando __, a teatro; Lo si attende aspettando un miracolo; Samuel __: scrisse aspettando Godot;

