Kravitz cantante

: LENNY

Curiosità su Kravitz cantante: Progetti di riferimento 1, 2. zoë isabella kravitz (los angeles, 1º dicembre 1988) è un'attrice, cantante e modella statunitense. ha ricevuto l’attenzione... Leonard Albert Kravitz, detto Lenny (New York, 26 maggio 1964), è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense. Nella sua musica si ispira ad artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince. Oltre a cantare, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni. Detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile, quattro consecutivi, con i brani: Fly Away (1999), American Woman (2000), Again (2001), Dig In (2002).

