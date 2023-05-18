S inghiotte religiosamente

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S inghiotte religiosamente' è 'Ostia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O S T I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: S inghiotte religiosamente

S inghiotte religiosamente Risposta: OSTIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: O T A

Inizia con: O

O Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ostia? Quando si riceve l’ostia durante la messa, molti la consumano con devozione e rispetto, come segno di fede e di appartenenza. È un gesto che esprime un momento di comunione e di spiritualità, un modo per sentirsi più vicini a ciò in cui si crede. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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S inghiotte religiosamente: risposta da 5 lettere

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