S inghiotte religiosamente

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S inghiotte religiosamente' è 'Ostia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OSTIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: S inghiotte religiosamente
  • Risposta: OSTIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OTA
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ostia? Quando si riceve l’ostia durante la messa, molti la consumano con devozione e rispetto, come segno di fede e di appartenenza. È un gesto che esprime un momento di comunione e di spiritualità, un modo per sentirsi più vicini a ciò in cui si crede. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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S inghiotte religiosamente: risposta da 5 lettere

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