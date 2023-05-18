S inghiotte religiosamente
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S inghiotte religiosamente' è 'Ostia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: S inghiotte religiosamente
- Risposta: OSTIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OTA
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Ostia? Quando si riceve l’ostia durante la messa, molti la consumano con devozione e rispetto, come segno di fede e di appartenenza. È un gesto che esprime un momento di comunione e di spiritualità, un modo per sentirsi più vicini a ciò in cui si crede. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
S inghiotte religiosamente: risposta da 5 lettere
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