Immediato sincero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immediato sincero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIRETTO

Significato/Curiosità : Immediato sincero

Essere diretti significa comunicare in modo immediato e sincero, senza sotterfugi o ambiguità. Una persona diretta esprime i propri pensieri, sentimenti e intenzioni in modo chiaro e senza mezzi termini. Essere diretti implica l'assenza di indirettezze o di frasi ambigue, consentendo una comunicazione aperta e franca. Essere diretti può essere apprezzato in molti contesti, poiché facilita una comprensione immediata e aiuta a evitare malintesi o fraintendimenti. Tuttavia, è importante bilanciare la franchezza con la gentilezza e il rispetto per gli altri, poiché un approccio troppo diretto potrebbe risultare brusco o offensivo. Una comunicazione diretta può favorire la sincerità, la trasparenza e la risoluzione efficace dei problemi, consentendo un dialogo aperto e costruttivo tra le persone coinvolte.

Altre risposte alla domanda : Immediato sincero : immediato; sincero; Segue la separazione se non è immediato ; Sondaggio postelettorale immediato : exit-__ ing; immediato … come nel pugilato!; Storica fotocamera a sviluppo immediato ; immediato , istantaneo; L immediato predecessore del jazz; immediato , velocissimo; Aperto e sincero ; Come un abbraccio affettuoso e sincero ; Il sincero le mette in tavola; Poco... sincero ; Devoto e sincero ; La falsità di chi non è sincero ; Con sincero affetto;

Cerca altre Definizioni