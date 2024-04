La definizione e la soluzione di 4 lettere: La Romeo della Giulia. ALFA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Alfa Romeo è un'azienda italiana nota per la produzione di vetture dal carattere sportivo. Fondata il 24 giugno 1910 a Milano come A.L.F.A. (acronimo di "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili"), nel 1918 cambiò nome in "Alfa Romeo" in seguito all'acquisizione del controllo della società da parte di Nicola Romeo. L'Alfa Romeo appartenne all'Istituto per la Ricostruzione Industriale dal 1933 al 1986, quando fu venduta al gruppo Fiat, prima di diventare nel 2014 un marchio di Fiat Chrysler Automobiles e dal 2021 del gruppo Stellantis. Durante la sua esistenza, la casa ha realizzato vetture da strada e concept car che hanno segnato la storia del ...

alfa ( approfondimento) f

prima lettera dell'alfabeto greco , a, corrispondente alla lettera A, a dell'alfabeto latino inizio di qualcosa, in contrapposizione ad omega dire tutto dall' alfa all' omega totalità essenza Ego sum alpha et omega, principium et finis (Apocalisse, 1,8; 21,6; 22,13) nelle iscrizioni sepolcrali, simbolo dell' eterna presenza del Cristo Lo ben che fa contenta questa corte, Alfa e O è di quanta scrittura Mi legge Amore o lievemente o forte (Dante, XXVI, 15-18) in varie scienze, la successione delle lettere greche serve a contraddistinguere, secondo un ordine prestabilito, i costituenti o gruppi o classi di una serie omonima lipoproteine a

recettori a (astronomia) stella principale di ogni costellazione (chimica) posizione in cui, in un composto, è avvenuta una data sostituzione: se il composto è alifatico, la sostituzione interessa l' atomo di carbonio a cui è unito pure il gruppo principale, se è aromatico, a più nuclei, alfa indica che la sostituzione interessa uno degli atomi di carbonio in posizione 1 o 4 o 5 o 8; se il composto è eterociclico indica l' atomo di carbonio immediatamente vicino all' eteroatomo. (chimica) nella nomenclatura degli zuccheri, indica uno dei due isomeri che si formano quando lo zucchero passa dalla struttura aperta a quella chiusa (semiacetalica) (fisica) coefficiente di dilatazione termica lineare in termologia (fisica) coefficiente termico di resistività in elettrologia (matematica) angolo (matematica) coseno direttore

alfa ( approfondimento) f (pl.: alfe)

(botanica) erba perenne delle graminacee, confusa spesso con lo sparto; forma grossi e densi cespi con foglie provviste di una guaina che abbraccia il culmo, sulla quale è articolata la lamina, lineare, lunga fino ad un metro, nella stagione secca è arrotolata per lungo cosi' da sembrare un giunco. È tipica delle regioni subdesertiche dell' Africa settentrionale. Ha largo uso nell' industria, le fibre vengono usate per fabbricare corde, reti e oggetti di sparteria; in epoca più recente anche per la fabbricazione della carta.

àl | fa

(grammatica) deriva dal greco a e dal latino alpha di origine semitica

deriva dal greco e dal latino di origine semitica (erba) deriva dall’arabo alfa

alfbloccante, alfa privativo, cellule alfa, ferro alfa, particelle alfa, raggi alfa

