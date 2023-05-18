Costruì la Mole di Torino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Costruì la Mole di Torino' è 'Antonelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTONELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costruì la Mole di Torino" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costruì la Mole di Torino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Antonelli? Antonelli è stato un ingegnere e architetto che ha dato un contributo importante alla storia della città di Torino, contribuendo alla realizzazione di un grande monumento simbolo del capoluogo piemontese. La sua abilità tecnica e creatività si sono riflesse nella struttura imponente e duratura che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento architettonico. La mole, costruita su progetto di Antonelli, è considerata un esempio di ingegneria e stile dell’epoca, testimonianza della sua abilità.

Per risolvere la definizione "Costruì la Mole di Torino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costruì la Mole di Torino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Antonelli:

A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costruì la Mole di Torino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

