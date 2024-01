La definizione e la soluzione di: Coltissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Energie, ma inutilmente, perché non si riempie mai. pozzo di scienza coltissimo. pozzo senza fondo qualcosa o qualcuno che prende senza fermarsi né essere...

Il De vulgari eloquentia (L'eloquenza della lingua volgare) è un trattato in lingua latina scritto da Dante Alighieri tra il 1303 ed i primi mesi del 1305.

Pur affrontando il tema della lingua volgare, fu scritto in latino in quanto rivolto principalmente ai dotti del tempo per mostrare loro la bellezza della lingua volgare nella loro lingua, appunto il latino. Inoltre, Dante scrisse in questa lingua per difendersi da eventuali accuse di incultura e soprattutto perché si stava rivolgendo non al popolo bensì alle persone dotte. Il trattato avrebbe dovuto comprendere almeno quattro libri, ma Dante ne compose soltanto uno e parte del secondo.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

dotte m pl

plurale di dotta che hanno una grande cultura

Sillabazione

dót | te

Pronuncia

IPA: /'dtte/

Etimologia / Derivazione

dal latino ductus cioè ducere ossia "condurre"

Sinonimi

sagge, sapienti, studiose, esperte, erudite

colte, istruite, preparate, ferrate, qualificate, valenti, versate

di vasta cultura

persone di cultura, scienziate, dottore, professoresse, maestre, autorità, luminari

Contrari