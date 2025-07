Il mese dei giorni della merla nei cruciverba: la soluzione è Gennaio

GENNAIO

Curiosità e Significato di Gennaio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Gennaio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gennaio? Il mese dei giorni della merla è un modo popolare per indicare gennaio, considerato il mese più freddo dell’anno in Italia. La tradizione vuole che, durante questi giorni, si verificassero le giornate più fredde e nevose, e il nome deriva da antiche credenze legate alle merle, uccelli che simboleggiano il freddo intenso. Un modo colorito per parlare del primo mese dell’anno e delle sue temperature rigide.

Come si scrive la soluzione Gennaio

La definizione "Il mese dei giorni della merla" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O N R E S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENATORI" SENATORI

