Un alto pizzo del Bernina nei cruciverba: la soluzione è Palù

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un alto pizzo del Bernina' è 'Palù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALÙ

Curiosità e Significato di "Palù"

Approfondisci la parola di 4 lettere Palù: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palù? Palù è un termine dialettale che indica una radura o area pianeggiante situata in alta montagna, spesso ai piedi di cime come il Bernina. Questi spazi sono luoghi di sosta e rifugio per gli escursionisti e rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio alpino. Conoscere il significato di palù permette di apprezzare meglio la bellezza e la cultura delle zone alpine.

Come si scrive la soluzione Palù

Se "Un alto pizzo del Bernina" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

L Livorno

Ù -

