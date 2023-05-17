Uccello da orologi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uccello da orologi' è 'Cucù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C U C Ù

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Uccello da orologi

Uccello da orologi Risposta: CUCÙ

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C C Ù

Inizia con: C

C Finisce con: Ù

Perchè la soluzione è Cucù? Un uccello da orologi è un piccolo meccanismo che segna le ore con un suono caratteristico. Quando arriva mezzogiorno o mezzanotte, emette un richiamo forte e riconoscibile, chiamato CUCÙ, che risuona nelle case e nei campanili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uccello da orologi: risposta da 4 lettere

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