Uccello da orologi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uccello da orologi' è 'Cucù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uccello da orologi
- Risposta: CUCÙ
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CCÙ
- Inizia con: C
- Finisce con: Ù
Perchè la soluzione è Cucù? Un uccello da orologi è un piccolo meccanismo che segna le ore con un suono caratteristico. Quando arriva mezzogiorno o mezzanotte, emette un richiamo forte e riconoscibile, chiamato CUCÙ, che risuona nelle case e nei campanili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uccello da orologi: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Uccello da orologi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cucù. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.