Uccello da orologi

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uccello da orologi' è 'Cucù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CUCÙ

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uccello da orologi
  • Risposta: CUCÙ
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CCÙ
  • Inizia con: C
  • Finisce con: Ù

Perchè la soluzione è Cucù? Un uccello da orologi è un piccolo meccanismo che segna le ore con un suono caratteristico. Quando arriva mezzogiorno o mezzanotte, emette un richiamo forte e riconoscibile, chiamato CUCÙ, che risuona nelle case e nei campanili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uccello da orologi: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Uccello da orologi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cucù. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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