Ritenersi offeso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ritenersi offeso' è 'Adontarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A D O N T A R S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ritenersi offeso

Ritenersi offeso Risposta: ADONTARSI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A N R I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Adontarsi? Adontarsi significa sentirsi feriti o offesi da qualcosa che qualcuno ha detto o fatto. È una reazione emotiva che può nascere da un senso di ingiustizia o di mancanza di rispetto. Spesso si manifesta con rabbia, tristezza o delusione, influenzando il modo in cui si reagisce alle situazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ritenersi offeso: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ritenersi offeso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Adontarsi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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