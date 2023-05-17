Ritenersi offeso

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ritenersi offeso' è 'Adontarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ADONTARSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ritenersi offeso
  • Risposta: ADONTARSI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ANRI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Adontarsi? Adontarsi significa sentirsi feriti o offesi da qualcosa che qualcuno ha detto o fatto. È una reazione emotiva che può nascere da un senso di ingiustizia o di mancanza di rispetto. Spesso si manifesta con rabbia, tristezza o delusione, influenzando il modo in cui si reagisce alle situazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Adontarsi'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ritenersi offeso: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ritenersi offeso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Adontarsi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'offeso'