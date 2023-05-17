Ritenersi offeso
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ritenersi offeso' è 'Adontarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ritenersi offeso
- Risposta: ADONTARSI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ANRI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Adontarsi? Adontarsi significa sentirsi feriti o offesi da qualcosa che qualcuno ha detto o fatto. È una reazione emotiva che può nascere da un senso di ingiustizia o di mancanza di rispetto. Spesso si manifesta con rabbia, tristezza o delusione, influenzando il modo in cui si reagisce alle situazioni quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ritenersi offeso: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ritenersi offeso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Adontarsi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.