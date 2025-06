Offeso, danneggiato nei cruciverba: la soluzione è Leso

LESO

Perché la soluzione è Leso? Leso indica qualcuno che è stato danneggiato o offeso, spesso in ambito legale o morale. Deriva dal latino laesus, ed è usato per descrivere una persona o una cosa che ha subito un danno o una lesione. In contesti giuridici, rappresenta chi ha subito un danno a causa di un'azione altrui, evidenziando la necessità di tutela e giustizia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Danneggiato offesoUn po offesoLo si toglie a chi ci ha offesoSi chiede all offesoLo tiene l offeso

