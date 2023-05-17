Lavora sorvegliando

Home / Soluzioni Cruciverba / Lavora sorvegliando

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavora sorvegliando' è 'Custode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C U S T O D E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lavora sorvegliando

Lavora sorvegliando Risposta: CUSTODE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T O E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Custode? Il custode si occupa di sorvegliare gli spazi, assicurandosi che tutto sia in ordine e sicuro. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'ambiente protetto e funzionante, intervenendo quando necessario e garantendo che le regole vengano rispettate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Custode' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lavora sorvegliando: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lavora sorvegliando" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Custode. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate