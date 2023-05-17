Lavora sorvegliando

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavora sorvegliando' è 'Custode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CUSTODE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lavora sorvegliando
  • Risposta: CUSTODE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTOE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Custode? Il custode si occupa di sorvegliare gli spazi, assicurandosi che tutto sia in ordine e sicuro. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'ambiente protetto e funzionante, intervenendo quando necessario e garantendo che le regole vengano rispettate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lavora sorvegliando: risposta da 7 lettere

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