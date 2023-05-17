Lavora sorvegliando
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavora sorvegliando' è 'Custode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lavora sorvegliando
- Risposta: CUSTODE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTOE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Custode? Il custode si occupa di sorvegliare gli spazi, assicurandosi che tutto sia in ordine e sicuro. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'ambiente protetto e funzionante, intervenendo quando necessario e garantendo che le regole vengano rispettate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lavora sorvegliando: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lavora sorvegliando" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Custode. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.