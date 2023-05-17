Intervenire in favore

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Intervenire in favore' è 'Intercedere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N T E R C E D E R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Intervenire in favore

Intervenire in favore Risposta: INTERCEDERE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I R D E E

Inizia con: I

I Finisce con: E

Perchè la soluzione è Intercedere? Intercedere significa intervenire in favore di qualcuno, cercando di aiutarlo o proteggerlo. È un gesto di supporto che nasce dalla volontà di fare da tramite tra una persona e una situazione difficile. Questo atto può fare la differenza, offrendo conforto e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Intervenire in favore: risposta da 11 lettere

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