Intervenire in favore
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Intervenire in favore' è 'Intercedere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Intervenire in favore
- Risposta: INTERCEDERE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IRDEE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Intercedere? Intercedere significa intervenire in favore di qualcuno, cercando di aiutarlo o proteggerlo. È un gesto di supporto che nasce dalla volontà di fare da tramite tra una persona e una situazione difficile. Questo atto può fare la differenza, offrendo conforto e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Intervenire in favore: risposta da 11 lettere
La definizione "Intervenire in favore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Intercedere. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.