Come le risposte che dicono e non dicono

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come le risposte che dicono e non dicono' è 'Evasive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EVASIVE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Come le risposte che dicono e non dicono
  • Risposta: EVASIVE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ESIE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Evasive? Le risposte evasive sono come nuvole che nascondono i dettagli, lasciando spazio a interpretazioni. Spesso evitano di entrare nel merito, creando un senso di mistero o ambiguità. Sono utili per non affrontare argomenti scomodi, ma possono anche generare confusione o frustrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come le risposte che dicono e non dicono: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Come le risposte che dicono e non dicono" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Evasive. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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