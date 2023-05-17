Come le risposte che dicono e non dicono

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come le risposte che dicono e non dicono' è 'Evasive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E V A S I V E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Come le risposte che dicono e non dicono

Come le risposte che dicono e non dicono Risposta: EVASIVE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E S I E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Perchè la soluzione è Evasive? Le risposte evasive sono come nuvole che nascondono i dettagli, lasciando spazio a interpretazioni. Spesso evitano di entrare nel merito, creando un senso di mistero o ambiguità. Sono utili per non affrontare argomenti scomodi, ma possono anche generare confusione o frustrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come le risposte che dicono e non dicono: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Come le risposte che dicono e non dicono" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Evasive. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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