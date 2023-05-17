Come le risposte che dicono e non dicono
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come le risposte che dicono e non dicono' è 'Evasive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Come le risposte che dicono e non dicono
- Risposta: EVASIVE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ESIE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Evasive? Le risposte evasive sono come nuvole che nascondono i dettagli, lasciando spazio a interpretazioni. Spesso evitano di entrare nel merito, creando un senso di mistero o ambiguità. Sono utili per non affrontare argomenti scomodi, ma possono anche generare confusione o frustrazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Come le risposte che dicono e non dicono: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Come le risposte che dicono e non dicono" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Evasive. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.