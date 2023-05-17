Antico pallottoliere nei cruciverba: la soluzione è Abaco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antico pallottoliere' è 'Abaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABACO

Curiosità e Significato di Abaco

La parola Abaco è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abaco.

Soluzione Antico pallottoliere - Abaco

Come si scrive la soluzione Abaco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Antico pallottoliere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Abaco:
A Ancona
B Bologna
A Ancona
C Como
O Otranto

