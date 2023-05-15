Si gioca dopo il novantesimo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si gioca dopo il novantesimo' è 'Recupero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E C U P E R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si gioca dopo il novantesimo

Si gioca dopo il novantesimo Risposta: RECUPERO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R U E O

Inizia con: R

R Finisce con: O

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Si gioca dopo il novantesimo: risposta da 8 lettere

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