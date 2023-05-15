Si gioca dopo il novantesimo
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si gioca dopo il novantesimo' è 'Recupero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
RECUPERO
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si gioca dopo il novantesimo
- Risposta: RECUPERO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RUEO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Vuoi approfondire la risposta Recupero? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.
Si gioca dopo il novantesimo: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Si gioca dopo il novantesimo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Recupero. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.