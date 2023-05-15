Si gioca dopo il novantesimo

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si gioca dopo il novantesimo' è 'Recupero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RECUPERO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si gioca dopo il novantesimo
  • Risposta: RECUPERO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RUEO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

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Si gioca dopo il novantesimo: risposta da 8 lettere

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