La Soluzione ♚ Seccano la biancheria La definizione e la soluzione di 12 lettere: Seccano la biancheria. ASCIUGATRICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Seccano la biancheria: Svernanti poste a un'altezza dal suolo tra i 2 e i 30 cm (le porzioni erbacee seccano annualmente e rimangono in vita soltanto le parti legnose). i cauli di... L'asciugatrice (anche detta asciugabiancheria o essiccatoio) è un elettrodomestico che viene utilizzato per asciugare la biancheria ed altri prodotti tessili, in genere dopo il lavaggio in una lavatrice, asportando l'umidità dai tessuti. Altre Definizioni con asciugatrici; seccano; biancheria; Intimissimo capo di biancheria; La biancheria dei Francesi; Ornamenti per biancheria;

La risposta a Seccano la biancheria

ASCIUGATRICI

