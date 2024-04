La Soluzione ♚ Comporta una diaria La definizione e la soluzione di 9 lettere: Comporta una diaria. TRASFERTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Comporta una diaria: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi diario di una schiappa (disambigua). la neutralità di questa voce o sezione sull'argomento... Il viaggio (dal provenzale viatge, a sua volta derivante dal latino viaticum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento di una certa entità, che compiono persone, animali od oggetti da una località di partenza a un'altra distante. Il viaggio può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. Il viaggiare si può distinguere per i mezzi adoperati per la mobilità: mezzi di trasporto pubblici o ... Altre Definizioni con trasferta; comporta; diaria; Una partita fuori casa; La fanno giocatori e tifosi fuori casa; Sa come ci si comporta; Comporta abiti neri; Comporta il passaggio di lavoratori dall industria ai servizi;

