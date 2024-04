La Soluzione ♚ Tabella dell oculista La definizione e la soluzione di 8 lettere: Tabella dell oculista. OTTOTIPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Tabella dell oculista: Lettera dell'alfabeto. la tabella che rappresenta i diversi simboli con diverse grandezze viene definita tavola ottotipica o tabella ottotipica e ogni simbolo... La acutezza visiva o acuità visiva o visus, è una delle principali abilità del sistema visivo, definita come la capacità dell'occhio di percepire e quindi di risolvere anche i dettagli più fini degli oggetti osservati. Viene generalmente misurata dall'ottico o dall'oculista, per stabilire il grado di normalità del visus dell'individuo (es: 10/10 sulla tavola di Monoyer, o 20/20 sulla quella Snellen), valutando in alcuni casi anche la nitidezza ... Altre Definizioni con ottotipo; tabella; oculista; Sta per tabella; La tabella dei prezzi; Tabella di marcia;

La risposta a Tabella dell oculista

OTTOTIPO

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Tabella dell oculista' è OTTOTIPO.