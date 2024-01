La Soluzione ♚ Sta per tabella

La definizione e la soluzione di: Sta per tabella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sta per tabella: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tabella (disambigua). una tabella è un prospetto o riquadro in cui sono mostrati dati e informazioni... Inglese Sostantivo Curiosità su: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tabella (disambigua). una tabella è un prospetto o riquadro in cui sono mostrati dati e informazioni... tab risvolto, etichetta WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it"

Altre risposte : tab; tabella;

La tabella dei prezzi; tabella di marcia;