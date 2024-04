La Soluzione ♚ Procedimento di stampa per illustrazioni a diverse tinte

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Procedimento di stampa per illustrazioni a diverse tinte. QUADRICROMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Procedimento di stampa per illustrazioni a diverse tinte: Storia dell'attività che consiste nel combinare tipografia, illustrazione, fotografia e stampa per fini persuasivi, informativi o educativi. l'espressione... CMYK, acronimo di Cyan, Magenta, Yellow, Key (chiave, termine usato in tipografia per definire il nero per evitare confusioni con il blu, che in inglese condividono le prime due lettere "Bl"), è un modello di colore a sintesi sottrattiva, che viene usato nei dispositivi di stampa a colori sia digitali (stampanti, plotter, ecc.) che nelle grandi macchine (stampa offset, rotocalco). La riproduzione del colore in stampa tramite questi quattro ...

Altre Definizioni con quadricromia; procedimento; stampa; illustrazioni; diverse; tinte;