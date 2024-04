La Soluzione ♚ Parola d esortazione La definizione e la soluzione di 4 lettere: Parola d esortazione. ORSÙ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Parola d esortazione: Verbum domini (titolo in lingua italiana: la parola del signore.) è la seconda esortazione apostolica di papa benedetto xvi, promulgata il 30 settembre... Nella liturgia islamica, il muezzin (pron. [mue'in]; in turco müezzin, dall'arabo muadhdhin) o muezzino, anticamente chiamato in Italia talacimanno, è la persona incaricata di salmodiare cinque volte (tra notte e giorno) dal minareto il richiamo (adhan) che serve a ricordare l'obbligo di effettuare validamente la preghiera islamica della alat. La formula dell'adhan è nel sunnismo: L’esortazione "Pregare è meglio di dormire", è ... Altre Definizioni con orsù; parola; esortazione; Parola di esortazione; Parola detta a sproposito; Ha una sua parola; Gesto o parola che lusinga; Un esortazione a salire; Esortazione a resistere;

ORSÙ

