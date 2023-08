Nel rotolo e nei rulli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel rotolo e nei rulli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RL

Significato/Curiosita : Nel rotolo e nei rulli

Superiori dei rulli ( atzei chaim) di un sefer torah (rotolo della torah). molto spesso i rimonim sono adornati con campanelle e sono molto intricati... Videogioco rl – codice vettore iata di royal phnom penh airwa rl – codice iso 3166-2:ge di racha-lechkhumi-kvemo svaneti (georgia) circuito rl – circuito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

