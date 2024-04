La Soluzione ♚ Misura agraria La definizione e la soluzione di 3 lettere: Misura agraria. ARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Misura agraria: Di misura. il termine moggio deriva etimologicamente dal latino mòdius il quale, venendo da modus cioè "misura", vuol dire proprio "unità di misura", ed... L'Ara Pacis Augustae (Altare della pace di Augusto) è un antico altare fatto costruire a Roma nel 9 a.C. dal primo imperatore romano Augusto, dedicato alla Pace (in latino Pax, nell'accezione di divinità). Originariamente posto in una zona del Campo Marzio consacrata alla celebrazione delle vittorie, il luogo era emblematico perché posto a un miglio romano (1.472 m) dal pomerium, limite della città dove il console di ritorno da una spedizione ... Altre Definizioni con ara; misura; agraria; Lo si misura in gradi; La misura abbreviata con hm; Misura di banconota; Antica unità di misura della superficie agraria;

La risposta a Misura agraria

ARA

A

R

A

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Misura agraria' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.