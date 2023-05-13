Un erba per insalata

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un erba per insalata' è 'Scarola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCAROLA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un erba per insalata
  • Risposta: SCAROLA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SROA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Scarola? La scarola è un’ottima scelta per insalate fresche e leggere. Le sue foglie croccanti e leggermente amare aggiungono sapore e colore ai piatti. Perfetta per chi cerca un tocco di freschezza, si combina bene con altri ingredienti per creare piatti gustosi e salutari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un erba per insalata: risposta da 7 lettere

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