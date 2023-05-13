Un erba per insalata
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un erba per insalata' è 'Scarola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un erba per insalata
- Risposta: SCAROLA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SROA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Scarola? La scarola è un’ottima scelta per insalate fresche e leggere. Le sue foglie croccanti e leggermente amare aggiungono sapore e colore ai piatti. Perfetta per chi cerca un tocco di freschezza, si combina bene con altri ingredienti per creare piatti gustosi e salutari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un erba per insalata: risposta da 7 lettere
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