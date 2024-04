La Soluzione ♚ Ardente infocato

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Ardente infocato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IGNEO

Curiosità su Ardente infocato: Degli ardenti napoli 1546 1547 accademia degli ardenti bologna 1555 dopo il 1750 accademia degli ardenti roma xvii secolo accademia degli ardenti venezia... Le rocce magmatiche (dette anche eruttive o ignee, dal latino ignis cioè fuoco) si formano in seguito alla solidificazione di magmi, cioè di masse silicatiche fuse contenenti vari componenti (FeO, MgO, CaO, ecc.) e sostanze volatili (acqua, anidride carbonica, idrogeno, metano, ecc.). Costituiscono approssimativamente il 65% della parte superiore della crosta terrestre; ma, sulla superficie della Terra, la loro reale abbondanza viene mascherata dalla diffusa presenza di un sottile strato di rocce sedimentarie e metamorfiche.

