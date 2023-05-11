Zingara danubiana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zingara danubiana' è 'Zigana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Z I G A N A

Perchè la soluzione è Zigana? Una zingara danubiana è una donna nomade che si sposta lungo il fiume, portando con sé storie e tradizioni antiche. La sua presenza evoca mistero e fascino, mentre la sua voce, chiamata zigana, risuona tra le rive, raccontando di viaggi e culture lontane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Zingara danubiana

Zingara danubiana Risposta: ZIGANA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: Z G A

Inizia con: Z

Z Finisce con: A

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Zingara danubiana: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Zingara danubiana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Zigana. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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