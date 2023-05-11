Zingara danubiana
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zingara danubiana' è 'Zigana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Zigana? Una zingara danubiana è una donna nomade che si sposta lungo il fiume, portando con sé storie e tradizioni antiche. La sua presenza evoca mistero e fascino, mentre la sua voce, chiamata zigana, risuona tra le rive, raccontando di viaggi e culture lontane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Zingara danubiana
- Risposta: ZIGANA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ZGA
- Inizia con: Z
- Finisce con: A
Zingara danubiana: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Zingara danubiana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Zigana. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.