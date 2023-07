Festival musicale ungherese su un isola danubiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festival musicale ungherese su un isola danubiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SZIGET

Significato/Curiosita : Festival musicale ungherese su un isola danubiana

Capitale ungherese è stata la 62ª città più visitata del mondo. la morfologia di budapest è variegata. budapest si affaccia sulla grande pianura ungherese ed... Il sziget festival è un festival musicale che si tiene a budapest sulla óbudai-sziget ("isola di óbuda"), un'isola che si trova in mezzo al danubio. prende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

