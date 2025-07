Variopinta bibita ghiacciata nei cruciverba: la soluzione è Granita

GRANITA

Curiosità e Significato di Granita

Perché la soluzione è Granita? La granita è una fresca e colorata bevanda ghiacciata tipica del Sud Italia, preparata con frutta, zucchero e ghiaccio tritato finemente. La sua consistenza varia tra morbida e croccante, e rappresenta un dolce rinfrescante perfetto per le calde giornate estive. Originaria di Sicilia, questa delizia è amata in tutto il paese per il suo sapore vivace e la sua freschezza irresistibile.

Come si scrive la soluzione Granita

Hai trovato la definizione "Variopinta bibita ghiacciata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T A T I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SLITTA" SLITTA

