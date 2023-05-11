Una sorella di Oreste

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una sorella di Oreste' è 'Elettra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E L E T T R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una sorella di Oreste

Una sorella di Oreste Risposta: ELETTRA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E T T A

Inizia con: E

E Finisce con: A

Perchè la soluzione è Elettra? Elettra è la sorella di Oreste, una figura che spesso compare nelle storie familiari e mitologiche. La sua presenza arricchisce le narrazioni, portando con sé emozioni e legami profondi che si intrecciano con le vicende dei suoi cari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una sorella di Oreste: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Una sorella di Oreste", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Elettra. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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