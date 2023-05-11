Una sorella di Oreste
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una sorella di Oreste' è 'Elettra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una sorella di Oreste
- Risposta: ELETTRA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ETTA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Elettra? Elettra è la sorella di Oreste, una figura che spesso compare nelle storie familiari e mitologiche. La sua presenza arricchisce le narrazioni, portando con sé emozioni e legami profondi che si intrecciano con le vicende dei suoi cari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una sorella di Oreste: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Una sorella di Oreste", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Elettra. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.