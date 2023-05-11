Una sorella di Oreste

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una sorella di Oreste' è 'Elettra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ELETTRA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una sorella di Oreste
  • Risposta: ELETTRA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ETTA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Elettra? Elettra è la sorella di Oreste, una figura che spesso compare nelle storie familiari e mitologiche. La sua presenza arricchisce le narrazioni, portando con sé emozioni e legami profondi che si intrecciano con le vicende dei suoi cari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una sorella di Oreste: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Una sorella di Oreste", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Elettra. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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