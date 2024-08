La Soluzione ♚ Fragile rete insetticida La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RAGNATELA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RAGNATELA

Curiosità su Fragile rete insetticida: Una ragnatela o tela di ragno è una struttura creata da un ragno con seta di ragno proteica estrusa dalla sua filiera, costituita per la maggior parte in fibroina e principalmente utilizzata per catturare le prede (quasi sempre insetti) o per costruire nidi. La tela è realizzata mediante fili in materiale viscoso che gli stessi ragni producono secernendoli tramite apposite ghiandole (i seritteri), ma possono produrre anche dei fili non viscosi che servono come struttura.

Altre Definizioni con ragnatela; fragile; rete; insetticida; È una leggerissima maglia di filato lasciata in un angolo ma non è un indumento estivo smesso; Una trappola per piccoli insetti; La trappola più fragile; Persone di costituzione fragile ed esile; Esile fragile; Il gruppo rock di Fragile; Lo è l apparecchio non connesso con la rete elettrica; Sta fra la rete del letto e il corpo; Specie di rete che si tira a braccio verso terra; Potente e vietato insetticida; Potente insetticida oggi vietato; Un insetticida fuori legge;