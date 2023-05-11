Una dottrina eretica

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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ARIANESIMO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una dottrina eretica
  • Risposta: ARIANESIMO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAIO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Arianesimo? L'arianesimo è una dottrina che sostiene che il Figlio di Dio sia creato e non di natura eterna come il Padre. Questa idea ha suscitato grandi controversie tra i primi cristiani, portando a scontri teologici e a diverse interpretazioni sulla natura di Gesù. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una dottrina eretica: risposta da 10 lettere

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