Una dottrina eretica

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una dottrina eretica' è 'Arianesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R I A N E S I M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una dottrina eretica

Una dottrina eretica Risposta: ARIANESIMO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 6

6 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A I O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Arianesimo? L'arianesimo è una dottrina che sostiene che il Figlio di Dio sia creato e non di natura eterna come il Padre. Questa idea ha suscitato grandi controversie tra i primi cristiani, portando a scontri teologici e a diverse interpretazioni sulla natura di Gesù. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una dottrina eretica: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "Una dottrina eretica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Arianesimo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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