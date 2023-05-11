Una dottrina eretica
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una dottrina eretica' è 'Arianesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una dottrina eretica
- Risposta: ARIANESIMO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 6
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAIO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Arianesimo? L'arianesimo è una dottrina che sostiene che il Figlio di Dio sia creato e non di natura eterna come il Padre. Questa idea ha suscitato grandi controversie tra i primi cristiani, portando a scontri teologici e a diverse interpretazioni sulla natura di Gesù. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una dottrina eretica: risposta da 10 lettere
Per risolvere la definizione "Una dottrina eretica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Arianesimo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.