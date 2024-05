La dottrina di chi non crede nell aldilà

Sostantivo

Curiosità su: L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.

ateismo ( approfondimento) m sing (pl.: ateismi)

(religione) (filosofia) negazione dell'esistenza di entità divine, di Dio e della spiritualità in genere l'ateismo è la contraddizione dell'essere (per estensione) non confidare in Dio; forma esistenziale di chi non si volge a Dio l'ateismo afferma la non esistenza di Dio... (gergale) non professare né osservare i precetti di alcuna religione un individuo che segue l'ateismo è, per definizione, senza fede (per estensione) non accettazione della verità religiosa e/o abbandono della fede, talvolta con giustificazioni indagate ha scelto l'ateismo ma, sinceramente, non so per quanto tempo (per estensione) marcato scetticismo in merito alle teorie religiose sull'eternità e/o assoluto, inclusi i comportamenti correlati il mio professore era convinto che l'ateismo confondesse l'infinito con quanto è durevole in eterno

Sillabazione

a | te | ì | smo

Pronuncia

IPA: /ate'izmo/

Etimologia / Derivazione

dal francese athéisme che deriva da athée cioè "ateo" ( fonte Treccani); dal greco àtheos formato da a- ( alfa privativo) e theos ossia " Dio": significa quindi "senza Dio" ( fonte Devoto/Oli); formato dalla contrazione di ateo e dal suffisso -ismo

Citazione

Sinonimi

( per estensione ) secolarismo

secolarismo ( per estensione ) laicismo

laicismo (per estensione) blasfemia

Contrari

teismo

Parole derivate

ateistico

Termini correlati

ateista, ateo

Iperonimi