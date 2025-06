Una basilica di Ravenna nei cruciverba: la soluzione è Sant Apollinare In Classe

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Una basilica di Ravenna' è 'Sant Apollinare In Classe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANT APOLLINARE IN CLASSE

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 22 lettere Sant Apollinare In Classe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sant Apollinare In Classe? Sant'Apollinare in Classe è una delle basiliche più importanti di Ravenna, celebre per i suoi splendidi mosaici paleocristiani. Il nome richiama il santo martire Apollinare e il quartiere in Classe, che testimonia l'antico rapporto con la vicina area portuale. Questa chiesa rappresenta un capolavoro di arte e spiritualità, simbolo della ricca storia religiosa e culturale della città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Celebre basilica ravennateVisitata basilica paleocristiana di RavennaA lui è dedicata la basilica di RavennaLa basilica di Nostra Signora del a Saragozza

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

I Imola

N Napoli

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

