Il tracciato d una pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tracciato d una pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANELLO

Significato/Curiosità : Il tracciato d una pista

Un tracciato di una pista o di un anello, utilizzato in diverse discipline come automobilismo, motociclismo o atletica leggera, è un percorso chiuso ad anello di dimensioni variabili. La sua forma può essere circolare, ovale o irregolare, e può essere realizzato su superfici asfaltate, sabbia, erba o pista sintetica. Un tracciato ben progettato tiene conto di diversi fattori, come la sicurezza dei partecipanti, la fluidità del traffico, la presenza di curve di diversa inclinazione e rettilinei per favorire sorpassi e velocità. Inoltre, possono essere presenti aree per il pubblico, box per le soste dei veicoli o atleti, nonché sistemi di cronometraggio e controllo delle prestazioni. Il tracciato offre una sfida stimolante agli atleti o ai piloti, richiedendo abilità, concentrazione e strategia per completare il percorso nel minor tempo possibile o raggiungere il miglior risultato.

