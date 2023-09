Un titolo onorifico abbrev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un titolo onorifico abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAV

Significato/Curiosita : Un titolo onorifico abbrev

Consolato al posto del console. nel 538 giustiniano promulgò una legge che abbreviò la durata delle feste per festeggiare il console e rese facoltativa la... Politica del 2008 contro silvio berlusconi chiamata no cav day, vedi no berlusconi day. no cav è un termine giornalistico impiegato per indicare un ampio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un titolo onorifico abbrev : titolo; onorifico; abbrev; titolo per l allenatore; Un titolo del Tesoro; Antico titolo orientale inferiore a re; titolo ancora in uso in Sicilia; Il titolo di Letizia Ortiz moglie di Felipe VI; Il titolo onorifico di Elton John; Il titolo onorifico di Elton John; Titolo onorifico indiano della casta brahmanica; Titolo onorifico abbreviazione; Un antico titolo onorifico giapponese; Titolo onorifico dei pascià d Egitto; Ha frequentato un politecnico abbrev iazione; Il termine musicale che si abbrev ia con PP; Si abbrev ia hg; Un corso abbrev iato; Il decimo mese abbrev ; abbrev iazione da indirizzi;

