È a sud dell Angola

Home / Soluzioni Cruciverba / È a sud dell Angola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È a sud dell Angola' è 'Namibia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAMIBIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È a sud dell Angola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È a sud dell Angola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Namibia? La Namibia è un paese situato nell’Africa meridionale, caratterizzato da paesaggi desertici e savane estese. Questa nazione si trova a sud dell’Angola, condividendo confini con varie nazioni della regione. La Namibia è nota per il suo deserto del Namib, uno dei più antichi del mondo, e per la ricca fauna che abita le sue riserve naturali. La cultura locale riflette influenze indigene e coloniali, rendendo il paese unico nel suo genere.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È a sud dell Angola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Namibia

Per risolvere la definizione "È a sud dell Angola", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È a sud dell Angola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Namibia:

N Napoli A Ancona M Milano I Imola B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È a sud dell Angola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tra Angola e SudafricaLo Stato africano con capitale WindhoekÈ tra l Angola e il SudafricaUno Stato insulare a sud dell IndiaGrande fiume dell America del SudStazione ferroviaria a sud dell imbocco del SempioneCentro dell Inghilterra a sud di NottinghamIl sud dell Argentina