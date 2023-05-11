Sta tra la platea e il loggione
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sta tra la platea e il loggione' è 'Balconata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Balconata? La balconata si trova tra la platea e il loggione, offrendo una vista privilegiata e un’aria di esclusività. È il punto ideale per chi desidera godersi lo spettacolo senza essere troppo vicino al palco, ma comunque in una posizione centrale e comoda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sta tra la platea e il loggione
- Risposta: BALCONATA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BCAA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Sta tra la platea e il loggione: risposta da 9 lettere
Se la definizione "Sta tra la platea e il loggione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Balconata. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.