Sta tra la platea e il loggione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sta tra la platea e il loggione' è 'Balconata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A L C O N A T A

Perchè la soluzione è Balconata? La balconata si trova tra la platea e il loggione, offrendo una vista privilegiata e un’aria di esclusività. È il punto ideale per chi desidera godersi lo spettacolo senza essere troppo vicino al palco, ma comunque in una posizione centrale e comoda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sta tra la platea e il loggione

Sta tra la platea e il loggione Risposta: BALCONATA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B C A A

Inizia con: B

B Finisce con: A

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Sta tra la platea e il loggione: risposta da 9 lettere

Se la definizione "Sta tra la platea e il loggione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Balconata. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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