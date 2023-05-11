Sta tra la platea e il loggione

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sta tra la platea e il loggione' è 'Balconata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BALCONATA

Perchè la soluzione è Balconata? La balconata si trova tra la platea e il loggione, offrendo una vista privilegiata e un’aria di esclusività. È il punto ideale per chi desidera godersi lo spettacolo senza essere troppo vicino al palco, ma comunque in una posizione centrale e comoda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sta tra la platea e il loggione
  • Risposta: BALCONATA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BCAA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A
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Sta tra la platea e il loggione: risposta da 9 lettere

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