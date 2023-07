Diffuse come monete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffuse come monete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMESSE

Significato/Curiosita : Diffuse come monete

Passaggio graduale dall'uso delle monete in metallo prezioso a monete immateriali ha abbattuto il valore intrinseco della moneta e conseguentemente anche i costi... Euro commemorativi emessi nel 2005. nel 2005 sono state emesse 8 monete. lo stesso argomento in dettaglio: 2 euro commemorativi emessi nel 2006. nel 2006... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Diffuse come monete : diffuse; come; monete; Lo scozzese che diffuse i telefoni; diffuse propagate; Malattie infettive diffuse su scala mondiale; Piantagioni diffuse in Ecuador; diffuse caramelle alla menta o alla liquirizia; Arenarie usate come pietre da mola; Estremamente rapida come può essere una reazione; come il luogo in cui si nasce; come Nino Frassica e Totò Schillaci; come delle immagini violente e sanguinose; L impronta per le monete ; Lo stampo per monete ; Le monete nel film Non ci resta che piangere; I cassieri li fanno con le monete ; Le monete nazionali;

