Rumore di tamburi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rumore di tamburi' è 'Rullio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Rumore di tamburi
- Risposta: RULLIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RLO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Rullio? Il rullio è il suono vibrante dei tamburi che risuona forte e deciso. Si percepisce come un battito continuo, capace di coinvolgere chi ascolta, creando un ritmo energico e coinvolgente. È un suono che si fa sentire, spesso protagonista di momenti di festa o di tensione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Rumore di tamburi: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Rumore di tamburi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Rullio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.