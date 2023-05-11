Rumore di tamburi

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rumore di tamburi' è 'Rullio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RULLIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Rumore di tamburi
  • Risposta: RULLIO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RLO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Rullio? Il rullio è il suono vibrante dei tamburi che risuona forte e deciso. Si percepisce come un battito continuo, capace di coinvolgere chi ascolta, creando un ritmo energico e coinvolgente. È un suono che si fa sentire, spesso protagonista di momenti di festa o di tensione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Rumore di tamburi: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Rumore di tamburi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Rullio. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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