Il Raoul d una popolare orchestra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Raoul d una popolare orchestra' è 'Casadei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A S A D E I

Perchè la soluzione è Casadei? Casadei è il nome di un famoso artista che ha contribuito a rendere il nome Raoul associato a una celebre orchestra. La sua voce riconoscibile ha accompagnato molte esibizioni, portando allegria e ritmo nelle feste di tutta Italia. La sua presenza è diventata un simbolo musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il Raoul d una popolare orchestra

Il Raoul d una popolare orchestra Risposta: CASADEI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C A D I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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Il Raoul d una popolare orchestra: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Il Raoul d una popolare orchestra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Casadei. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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