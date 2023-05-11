Il Raoul d una popolare orchestra
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Raoul d una popolare orchestra' è 'Casadei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Casadei? Casadei è il nome di un famoso artista che ha contribuito a rendere il nome Raoul associato a una celebre orchestra. La sua voce riconoscibile ha accompagnato molte esibizioni, portando allegria e ritmo nelle feste di tutta Italia. La sua presenza è diventata un simbolo musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Raoul d una popolare orchestra
- Risposta: CASADEI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CADI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Il Raoul d una popolare orchestra: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Il Raoul d una popolare orchestra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Casadei. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.