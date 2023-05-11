Il Raoul d una popolare orchestra

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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CASADEI

Perchè la soluzione è Casadei? Casadei è il nome di un famoso artista che ha contribuito a rendere il nome Raoul associato a una celebre orchestra. La sua voce riconoscibile ha accompagnato molte esibizioni, portando allegria e ritmo nelle feste di tutta Italia. La sua presenza è diventata un simbolo musicale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il Raoul d una popolare orchestra
  • Risposta: CASADEI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CADI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Il Raoul d una popolare orchestra: risposta da 7 lettere

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