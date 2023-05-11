Le protegge il mecena­te

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le protegge il mecena­te' è 'Arti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R T I

Perchè la soluzione è Arti? Le arti trovano sostegno nei mecenati, che offrono risorse e stimoli per sviluppare creatività e talento. Senza il loro aiuto, molte opere e artisti potrebbero restare nascosti, privando la cultura di espressioni uniche e di ispirazione per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le protegge il mecena­te

Le protegge il mecena­te Risposta: ARTI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A T I

Inizia con: A

A Finisce con: I

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Le protegge il mecena­te: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Le protegge il mecena­te", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Arti. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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