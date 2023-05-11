Le protegge il mecenate
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le protegge il mecenate' è 'Arti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Arti? Le arti trovano sostegno nei mecenati, che offrono risorse e stimoli per sviluppare creatività e talento. Senza il loro aiuto, molte opere e artisti potrebbero restare nascosti, privando la cultura di espressioni uniche e di ispirazione per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le protegge il mecenate
- Risposta: ARTI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ATI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le protegge il mecenate: risposta da 4 lettere
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