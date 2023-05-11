Le protegge il mecena­te

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le protegge il mecena­te' è 'Arti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARTI

Perchè la soluzione è Arti? Le arti trovano sostegno nei mecenati, che offrono risorse e stimoli per sviluppare creatività e talento. Senza il loro aiuto, molte opere e artisti potrebbero restare nascosti, privando la cultura di espressioni uniche e di ispirazione per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le protegge il mecena­te
  • Risposta: ARTI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ATI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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Le protegge il mecena­te: risposta da 4 lettere

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