Li prepara il botanico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li prepara il botanico' è 'Erbari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E R B A R I

Perchè la soluzione è Erbari? Gli erbari sono raccolte di piante essiccate e conservate, create con cura dai botanici. Questi strumenti permettono di studiare e conoscere le diverse specie, offrendo un modo pratico e visivo per apprezzare la varietà del mondo vegetale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Li prepara il botanico

Li prepara il botanico Risposta: ERBARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E B I

Inizia con: E

E Finisce con: I

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Li prepara il botanico: risposta da 6 lettere

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