Li prepara il botanico

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li prepara il botanico' è 'Erbari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ERBARI

Perchè la soluzione è Erbari? Gli erbari sono raccolte di piante essiccate e conservate, create con cura dai botanici. Questi strumenti permettono di studiare e conoscere le diverse specie, offrendo un modo pratico e visivo per apprezzare la varietà del mondo vegetale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Li prepara il botanico
  • Risposta: ERBARI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EBI
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I
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Li prepara il botanico: risposta da 6 lettere

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