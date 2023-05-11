Li prepara il botanico
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li prepara il botanico' è 'Erbari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Erbari? Gli erbari sono raccolte di piante essiccate e conservate, create con cura dai botanici. Questi strumenti permettono di studiare e conoscere le diverse specie, offrendo un modo pratico e visivo per apprezzare la varietà del mondo vegetale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Li prepara il botanico
- Risposta: ERBARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EBI
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Li prepara il botanico: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Li prepara il botanico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Erbari. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.